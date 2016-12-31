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→ «Узбекистон хаво йуллари» запретила провоз Samsung Galaxy Note 7 на рейсах из Бишкека
30-12-2016, 09:44 0 2912 Рейтинг1 Напечатать

«Узбекистон хаво йуллари» запретила провоз Samsung Galaxy Note 7 на рейсах из Бишкека

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» на своем официальном сайте опубликовала уведомление о запрете провоза смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на рейсах из Бишкека.


«Узбекистон хаво йуллари» запретила провоз Samsung Galaxy Note 7 на рейсах из Бишкека

«В соответствии с решением Аэропортового комитета по авиационной безопасности от 22 декабря 2016 года, с 1 января 2017 года провоз смартфонов Samsung Galaxy Note 7 из аэропорта города Бишкек «Манас» в качестве багажа и ручной клади запрещен», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, ранее «Узбекистон хаво йуллари» сообщала об ограничениях провоза данных смартфонов на рейсах из Малайзии по причине случаев возгорания телефонов этой марки.
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