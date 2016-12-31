→ Наманганские корейцы встретили Новый год

Наманганские корейцы встретили Новый годЗажигательная новогодняя елка прошла на днях в Наманганском Корейском культурном центре.
Детишки разных национальностей кружились в хороводе вокруг лесной красавицы, разыграли небольшое представление. Дед Мороз и Снегурочка (их роли исполнили Стас Коробкин и Вика Ременова) организовали для малышей подвижные игры.
Мальчики и девочки, разделившись на команды по гендерному признаку, соревновались в разгадывании тематических загадок, читали стихи и пели песенки. Вне конкуренции была, конечно, главная новогодняя песенка всех времен и народов – «В лесу родилась елочка».
Как оказалось, дети активистов корейского центра хорошо знают любимые всеми русские и узбекские народные сказки, персонажи фольклора разных народов.
Завершился утренник раздачей подарков, заботливо подготовленных НККЦ – их получили все 22 мальчика и девочки, проявивших свои таланты, и чаепитием с разнообразными вкусностями.
– Раньше мы не проводили подобных праздников – детей было совсем мало. Но сейчас в нашей диаспоре наблюдается своеобразный беби-бум, малыши подросли, и детские утренники стали вполне актуальны, – поясняет председатель НККЦ Лариса Ни.
Детишкам мероприятие настолько понравилось, что тут же было решено провести весной праздник для девочек в честь Международного женского дня 8 марта.
И. РЕШЕТНИКОВ.
Фото автора.