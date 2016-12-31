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29-12-2016, 16:51 0 653 Рейтинг0 Напечатать

Наманганские корейцы встретили Новый год

Зажигательная новогодняя елка прошла на днях в Наманганском Корейском культурном центре.

Наманганские корейцы встретили Новый год

Детишки разных национальностей кружились в хороводе вокруг лесной красавицы, разыграли небольшое представление. Дед Мороз и Снегурочка (их роли исполнили Стас Коробкин и Вика Ременова) организовали для малышей подвижные игры.

Мальчики и девочки, разделившись на команды по гендерному признаку, соревновались в разгадывании тематических загадок, читали стихи и пели песенки. Вне конкуренции была, конечно, главная новогодняя песенка всех времен и народов – «В лесу родилась елочка».

Как оказалось, дети активистов корейского центра хорошо знают любимые всеми русские и узбекские народные сказки, персонажи фольклора разных народов.
Наманганские корейцы встретили Новый год

Завершился утренник раздачей подарков, заботливо подготовленных НККЦ – их получили все 22 мальчика и девочки, проявивших свои таланты, и чаепитием с разнообразными вкусностями.

Раньше мы не проводили подобных праздников – детей было совсем мало. Но сейчас в нашей диаспоре наблюдается своеобразный беби-бум, малыши подросли, и детские утренники стали вполне актуальны, – поясняет председатель НККЦ Лариса Ни.
Наманганские корейцы встретили Новый год

Детишкам мероприятие настолько понравилось, что тут же было решено провести весной праздник для девочек в честь Международного женского дня 8 марта.

И. РЕШЕТНИКОВ.
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