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→ Праздник к нам приходит: грузовик Coca-Cola стал причиной пробки в центре Ташкента
29-12-2016, 14:31 0 1376 Рейтинг0 Напечатать

Праздник к нам приходит: грузовик Coca-Cola стал причиной пробки в центре Ташкента

Праздник к нам приходит: грузовик Coca-Cola стал причиной пробки в центре Ташкента

Фирменный грузовик компании Coca-Cola стал причиной огромной пробки в центре столицы. При резком повороте кузов фуры открылся, и на проезжую часть высыпались стеклянные бутылки.

Фирменный грузовик компании Coca-Cola перевозил пустую тару. После резкого поворота на круге у гостинице Grand Mir Hotel (бывш. гостиница "Россия") кузов грузовика открылся и все содержимое высыпалось на проезжую часть. Фото происшествия очевидцы выложили в соцсети. По словам свидетелей аварии, водитель грузовика забыл закрыть кузов. Проезжающие мимо автомобилисты всячески пытались указать шоферу на это, сигналили, свистели, кричали. Однако водитель не обратил внимания на знаки автомобилистов и прохожих.

На повороте из кузова выпало несколько ящиков с пустыми бутылками. Стекла разлетелись в радиусе десятка метров. В результате на дороге образовался затор. Автомобилисты в один ряд объезжали стеклянную преграду. Убирать беспорядок пришлось самому водителю. Раздобыв где-то дворницкую метлу, шофер начал мести улицу.

фото: Facebook/"Водители Ташкента"
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