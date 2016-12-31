Диалог туроператоров и чиновников: как изменится туристическая отрасль в Узбекистане
Льготы для туристов стран СНГ, бюрократия в туристической отрасли, учет иностранных туристов, изменение сроков обязательной регистрации и проблемы кадров обсудили сегодня на рабочем заседании Госкомитета по развитию туризма.
В Ташкенте состоялось рабочее заседание Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма. В нем приняли участие представители министерств, ведомств, туркомпаний и СМИ. В рамках мероприятия Госкомитет представил три материала: план Концепции развития туристической отрасли на 2017 – 2021 года, рекомендации по продвижению турпотенциала Узбекистана за рубежом и планы по международному сотрудничеству и инвестициям в сфере туризма.
С приветственным словом обратился к собравшимся первый зампредседателя Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Садык Сафаев. Он отметил, что преобразование национальной компании «Узбектуризм» в Госкомитет, стало важным шагом в развитии отрасли. Сейчас комитет готовит Госпрограмму на ближайшие 5 лет, где будут отражены самые важные вопросы.
«Доля туризма в ВВП Узбекистана сегодня не достигает и 3%. Это не потому что кто-то не дорабатывает. Просто пора менять саму систему», - отметил Садык Сафаев.
В самом начале заседания глава Госкомитета Анвар Шарапов заявил, что мероприятие должно носить характер диалога, то есть после каждой презентации представители министерств и ведомств готовы выслушать предпринимателей, работающих в этой отрасли, ответить на все вопросы и взять на заметку просьбы и пожелания. И диалог действительно получился конструктивным – предприниматели высказали свои проблемы, а чиновники их услышали.
Один из туроператоров предложил вернуть льготы для граждан стран СНГ, которые составляют львиную долю от общего числа туристов, посещающих Узбекистан. Представитель другой компании высказался за увеличение сроков пребывания иностранных граждан в нашей стране без регистрации.
«Три дня это очень мало. Мы понимаем, что это требование времени и обязательная регистрация введена в целях безопасности, но для туроператоров это одна из препон в развитии, скажем, сельского или горного туризма», - заявил туроператор.
Также представители турфирм жаловались на бюрократию. По их словам, получение лицензии на какой-либо вид деятельности в регионах занимает около полугода, поскольку сначала нужно собрать все необходимые документы, а потом отправить их в Ташкент, где они проходят рассмотрение. Предложили в этом плане дать больше полномочий региональным ведомствам.
Журналист и автор программы «Все о туризме» отметила, что нужно развивать внутренний туризм. В первую очередь, стимулировать школьников и студентов для путешествий по родной стране.
В ходе дискуссии было предложено создать единый портал об Узбекистане, где будут качественные фотоснимки и видеоролики о республике. Госкомитет эту инициативу поддержал. Кроме того, в одном из докладов прозвучало, что на вокзалах и в аэропортах страны планируют установить информационные стойки для иностранных туристов. А в крупных городах и столицах зарубежных стран есть идея создать «Дома Узбекистана». В помещении при Посольстве или Консульстве будет представлена постоянно действующая экспозиция, рассказывающая о нашей стране. Также было предложено приглашать на ежегодные турярмарки в Ташкент иностранных журналистов и блогеров, которые бы наглядно информировали своих соотечественников об Узбекистане, делились впечатлениями, рассказывали о кухне и достопримечательностях.
Представитель одной из туркомпаний высказался по поводу предоставления скидок и льгот туроператорам со стороны Национальной авиакомпании и Госудраственной железнодорожной компании. Представитель «Узбекистон хаво йуллари», присутствовавший на заседании, обещал рассмотреть этот вопрос.
Также звучали вопросы о плохих дорогах в регионах, отсутствия инфраструктуры и элементарных удобств для туристов. Госкомитет обещал решить эти и многие другие проблемы отрасли.
К тому же по словам Анвара Шарапова, планируется создать Государственный совет по развитию туризма, в состав которого войдут представители всех министерств и ведомств. В начале следующего года предполагается собрать межведомственное совещание для решения различных вопросов туристической отрасли.