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28-12-2016, 15:04 0 1032 Рейтинг0 Напечатать

В Узбекистане усилят меры безопасности в праздничные дни

В Узбекистане усилят меры безопасности в праздничные дни

О том, как обеспечивается безопасность населения в канун празднования Нового года, рассказал заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан Саидкарим Нишонбоев.

«В достойном проведении праздника особое значение имеет сохранение спокойствия, укрепление правопорядка. В этом направлении в системе органов внутренних дел меры по обеспечению мира и безопасности в праздничные дни реализуются на основе утвержденного плана. При этом в сотрудничестве с соответствующими организациями особое внимание уделяется охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и пожарной безопасности», - пояснил Нишонбоев в интервью корреспонденту УзА.

Места проведения праздничных мероприятий находятся в центре внимания работников сферы. Проводятся специальные рейды по предупреждению нежелательных случаев, своевременно устраняются выявляемые в ходе мероприятий недостатки и правонарушения. Еще больше усилена деятельность инспекторов профилактики по предупреждению правонарушений.

В преддверии Нового года также проводятся рейды по изъятию пиротехники и усилены меры пожарной безопасности. Работники отрасли проводят среди населения разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности и вредного воздействия пиротехнических средств на здоровье человека.

Как отметил замминстра, в праздничные дни проводится системная работа и по обеспечению безопасности дорожного движения. На постах дорожно-патрульной службы проводится строгий контроль автотранспортных средств. Для обеспечения безопасности населения будет проведен техосмотр всех средств общественного транспорта, а также осмотр дорог и дорожных знаков, в местах проведения праздничных мероприятий устраняются выявленные недостатки.

фото: Анна Демченко
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