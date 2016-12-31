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→ В Узбекистане проведено более 37 тысяч рейдов для пресечения незаконной продажи пиротехники
28-12-2016, 09:14 0 1849 Рейтинг0 Напечатать

В Узбекистане проведено более 37 тысяч рейдов для пресечения незаконной продажи пиротехники

В преддверии Нового года в Узбекистане уделяется повышенное внимание охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.

В Узбекистане проведено более 37 тысяч рейдов для пресечения незаконной продажи пиротехники

Как сообщает заместитель министра внутренних дел Республики Саидкарим Нишонбоев, места проведения праздничных мероприятий находятся в центре внимания работников сферы. Проводятся специальные рейды по предупреждению нежелательных случаев, обеспечению безопасности. В этом процессе принимают активное участие местные хокимияты, представители общественных организаций, в частности, председатели и посбоны махаллинского схода граждан.

Ведется активная борьба с незаконным оборотом пиротехнических средств. На данный момент в Узбекистане уже проведено более 37 тысяч рейдов для пресечения незаконного оборота пиротехнических средств. В результате было выявлено 127 фактов нарушения закона, собранные по ним документы были направлены соответствующим ведомствам для принятия мер. Было конфисковано около 150 тысяч штук пиротехники.

В преддверии праздника еще больше усилены меры пожарной безопасности. Работники противопожарных служб проводят среди населения разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности.

«С учетом того, что большая часть возгораний приходится на жилье, в ходе объявленного в стране двухмесячника пожарной безопасности был проведен осмотр 5,5 миллиона домов», - говорит замминистра внутренних дел.

И, наконец, в праздничные дни проводится системная работа и по обеспечению безопасности дорожного движения. На постах дорожно-патрульной службы проводится строгий контроль автотранспортных средств. Для обеспечения безопасности населения будет проведен техосмотр всех средств общественного транспорта, а также осмотр дорог и дорожных знаков, в местах проведения праздничных мероприятий устраняются выявленные недостатки.
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