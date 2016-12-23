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Вчера, 22:23 0 65 Рейтинг0 Напечатать

Президентские подарки для детей отправились в регионы Узбекистана

Министерство народного образования Республики Узбекистан, Республиканский общественный детский фонд "Sen yolg'iz emassan" активно ведут подготовку к Новому году. Для мальчиков и девочек домов "Мехрибонлик" и "Мурувват" всех областей и Республики Каракалпакстан, воспитанников "SOS-Детские деревни", оставшихся без попечения родителей детей доставляются новогодние подарки Президента Узбекистана.

Президентские подарки для детей отправились в регионы Узбекистана

Как сообщает Уза со ссылкой на руководителя информационной службы Министерства народного образования Узбекистана, для детей подготовлены состоящие из 12 наименований учебных принадлежностей и 15 наименований сладостей подарки, которые будут вручены от имени Президента Республики Узбекистан. Они доставляются в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области на автотранспорте, в Республику Каракалпакстан и другие области - на самолетах авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" на основе графика с 25 по 28 декабря.

Подарки будут вручены детям в торжественной обстановке на "Президентской елке". Эти торжества будут проходить с 29 декабря в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и всех областях Узбекистана.
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