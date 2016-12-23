→ Президентские подарки для детей отправились в регионы Узбекистана

Президентские подарки для детей отправились в регионы УзбекистанаМинистерство народного образования Республики Узбекистан, Республиканский общественный детский фонд "Sen yolg'iz emassan" активно ведут подготовку к Новому году. Для мальчиков и девочек домов "Мехрибонлик" и "Мурувват" всех областей и Республики Каракалпакстан, воспитанников "SOS-Детские деревни", оставшихся без попечения родителей детей доставляются новогодние подарки Президента Узбекистана.
Как сообщает Уза со ссылкой на руководителя информационной службы Министерства народного образования Узбекистана, для детей подготовлены состоящие из 12 наименований учебных принадлежностей и 15 наименований сладостей подарки, которые будут вручены от имени Президента Республики Узбекистан. Они доставляются в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области на автотранспорте, в Республику Каракалпакстан и другие области - на самолетах авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" на основе графика с 25 по 28 декабря.
Подарки будут вручены детям в торжественной обстановке на "Президентской елке". Эти торжества будут проходить с 29 декабря в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и всех областях Узбекистана.