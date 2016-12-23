→ Россотрудничество подвело итоги работы за прошедший год

Россотрудничество подвело итоги работы за прошедший годВ торжественной обстановке 23 декабря текущего года Представительство Россотрудничества в Узбекистане подвело итоги уходящего года.
Глава РЦНК в Ташкенте В.Н.Шулика рассказал собравшимся гостям о работе, осуществленной Россотрудничеством в 2016 году. Он начал с ряда статистических данных и цифр, посвященных деятельности Представительства.
«В 2016 году было проведено свыше 230 мероприятий, как в стенах РЦНК, так и на наших любимых площадках – на сценах дворца «Туркистон», Русского драматического театра, Государственного академического Большого театра, театра оперетты, в бизнес-центре «Пойтахт».
Более 60 мероприятий были посвящены популяризации культуры России, более 100 – мероприятиям по образованию и русскому языку, более 70 мероприятий проводилось в поддержку российских соотечественников, проживающих в Узбекистане», - рассказал В.Н. Шулика.
Одним из важнейших направлений работы Россотрудничества в этом году стала сфера образования. В этой области было проведено абсолютно новое и уникальное мероприятие.
Как отметил в своем докладе В.Н. Шулика, впервые в истории Узбекистана на базе РЦНК прошли курсы повышения квалификации для учителей-предметников, обучающих на русском языке. Сертификаты государственного образца Министерства образования и науки Российской Федерации получили более 100 преподавателей из всех регионов Узбекистана.
В рамках акции «В каждую узбекскую школу - русская книгу» государственным образовательным учреждениям Узбекистана было передано свыше 5 000 книг.
Россотрудничество взяло шефство над Бухарским колледжем нефти и газа, которое готовит кадры для представительств «Лукойла» и «Газпрома» в Узбекистане. Там были открыты класс русского языка и библиотека, созданы прекрасные технические возможности для обучения русскому языку на высоком, современном уровне.
150 человек в уходящем году поступило по квотам Правительства Российской Федерации в российские вузы. А всего в этом году при поддержке РЦНК в высшие учебные заведения России поступило 2 079 человек только на бюджет. В настоящее время в Российской Федерации учится свыше 23 000 студентов из Узбекистана.
Целая серия мероприятий, организованных Россотрудничеством при поддержке государственных и общественными организациями Узбекистана, была посвящена сохранению памяти о Великой Отечественной Войне. Это круглые столы, акции, концерты, прошедшие по всей Республике.
Доклад завершился церемонией награждения представителей СМИ, партнеров РЦНК в культурно-гуманитарной, образовательной сферах деятельности, которые в течение года активно сотрудничали с представительством Россотрудничества в Узбекистане.
Анна Гриценко.
Фото: В. Филатов.