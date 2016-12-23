→ Один из районов Джизакской области получит имя Шарафа Рашидова

Один из районов Джизакской области получит имя Шарафа РашидоваЗаконодательная палата Олий Мажлиса постановила назвать один из районов Джизакской области в честь Шарафа Рашидова, который в течение 24 лет стоял во главе республики во времена СССР.
Как сообщает пресс-служба парламента, решение о переименовании Джизакского района Джизакской области основано на предложениях общественности, а также с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.
Постановление направлено для одобрения в Сенат Республики.