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Сегодня, 15:10 0 242 Рейтинг0 Напечатать

Один из районов Джизакской области получит имя Шарафа Рашидова

Законодательная палата Олий Мажлиса постановила назвать один из районов Джизакской области в честь Шарафа Рашидова, который в течение 24 лет стоял во главе республики во времена СССР.

Один из районов Джизакской области получит имя Шарафа Рашидова

Как сообщает пресс-служба парламента, решение о переименовании Джизакского района Джизакской области основано на предложениях общественности, а также с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.

Постановление направлено для одобрения в Сенат Республики.
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christina
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