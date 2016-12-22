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Вчера, 22:41 0 361 Рейтинг0 Напечатать

В нескольких городах Узбекистана откроются консульские отделения МИД

В нескольких городах Узбекистана откроются консульские отделения МИД

В Самарканде, Бухаре, Ургенче и Нукусе будут созданы консульские отделения Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Кроме того, будет модернизирована работа консульского отделения в Термезе.

Это новшество вводится в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «Об открытии консульских отделений Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в городах Самарканд, Бухара, Ургенч и Нукус и дальнейшем совершенствовании деятельности консульского отделения в городе Термез», подписанным 21 декабря.

Отделения разместятся в зданиях международных аэропортов вышеперечисленных городов. Ожидается, что их работа положительно скажется на развитии туризма и экономики страны.

Консульские отделения будут оказывать услуги по вопросам консульско-правовой помощи жителям других стран, в том числе оформлять визы гражданам, приезжающим в республику в деловых и туристских целях.

Также они станут работать с иностранными компаниями и представительствами международных организаций, аккредитованными в нашей стране, предоставляя им услуги по продлению виз, легализации и апостилированию документов.

Будет вестись работа и с гражданами Узбекистана. Отделениям предстоит разъяснять выезжающим за границу, как не стать жертвой торговли людьми, и возвращать на родину узбекистанцев, потерявших паспорт за пределами страны.

Также консульские отделения примут участие в развитии туристского потенциала Узбекистана и в организации встреч высокопоставленных лиц и официальных делегаций, прибывающих из-за рубежа.

Анна Ним.
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