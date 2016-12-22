В нескольких городах Узбекистана откроются консульские отделения МИД
В Самарканде, Бухаре, Ургенче и Нукусе будут созданы консульские отделения Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Кроме того, будет модернизирована работа консульского отделения в Термезе.
Это новшество вводится в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «Об открытии консульских отделений Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в городах Самарканд, Бухара, Ургенч и Нукус и дальнейшем совершенствовании деятельности консульского отделения в городе Термез», подписанным 21 декабря.
Отделения разместятся в зданиях международных аэропортов вышеперечисленных городов. Ожидается, что их работа положительно скажется на развитии туризма и экономики страны.
Консульские отделения будут оказывать услуги по вопросам консульско-правовой помощи жителям других стран, в том числе оформлять визы гражданам, приезжающим в республику в деловых и туристских целях.
Также они станут работать с иностранными компаниями и представительствами международных организаций, аккредитованными в нашей стране, предоставляя им услуги по продлению виз, легализации и апостилированию документов.
Будет вестись работа и с гражданами Узбекистана. Отделениям предстоит разъяснять выезжающим за границу, как не стать жертвой торговли людьми, и возвращать на родину узбекистанцев, потерявших паспорт за пределами страны.
Также консульские отделения примут участие в развитии туристского потенциала Узбекистана и в организации встреч высокопоставленных лиц и официальных делегаций, прибывающих из-за рубежа.
Анна Ним.