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Сегодня, 12:45 0 554 Рейтинг1 Напечатать

Китайский телеканал готовит серию репортажей об Узбекистане

Китайский телеканал готовит серию репортажей об Узбекистане

Съемочная группа китайского телеканала CCTV снимает серию репортажей об Узбекистане в рамках телевизионного проекта «По Шелковому пути».

Как рассказал продюсер канала Ань Ифэй, с которым удалось встретиться на съемках в Бухаре, это будет серия специальных репортажей из 6-7 частей о Великом шелковом пути и сотрудничестве между Узбекистаном и Китаем во всех областях, которое будет раскрыто через истории простых людей.

«Мы уже сняли работающие в Ташкенте китайские предприятия, электростанцию, которую сейчас Китай помогает строить Узбекистану. Хотим показать, как рука об руку работают китайские и узбекские специалисты, как сегодня сотрудничают страны Центральной Азии с Китаем - лишь бы тут была интересная история, конкретные люди, настоящая человеческая жизнь. Мы встретили людей с интересными историями и в Самарканде, которые до сих пор, используя старинные технологии и веками отточенное мастерство, изготавливают керамические изделия. В мире сложилось очень много стереотипов о наших странах. Мы хотим показать, что есть на самом деле», - пояснил Ань Ифэй.

По мнению китайского продюсера, туристам из Поднебесной будет интересно узнать, как Шелковый путь связывал народы Узбекистана и Китая, как происходил культурный и экономический взаимообмен.

«Между народами Китая и Центральной Азии до сих пор очень много общего. Сегодня наши страны ищут пути нового сотрудничества, как экономического, так и гуманитарного. У нас есть стратегическая инициатива: «Один поезд – один путь». Китай идет по пути возрождения, и нам хотелось бы, чтобы это развитие было общим, чтобы совместными усилиями мы построили новый Шелковый путь», - отметил Ань Ифэй.

Отметим, работа над телевизионным проектом «По Шелковому пути» началась на CCTV в прошлом году. Телевизионщикам уже удалось подготовить пятнадцать серий, куда вошли сюжеты о Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане. Помимо зрителей из Китая их будут транслировать центральные телеканалы Казахстана и Кыргызстана, с которыми у CCTV имеются договоренности по обмену информационными программами.

Виктор Сидоренко, Бухара
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