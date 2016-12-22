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→ Национальная авиакомпания Узбекистана объявила о новогодних скидках для студентов
Вчера, 15:18 0 1390 Рейтинг0 Напечатать

Национальная авиакомпания Узбекистана объявила о новогодних скидках для студентов

Национальная авиакомпания Узбекистана объявила о новогодних скидках для студентов

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о скидках для студентов на билеты по внутренним рейсам.

Студенты вузов и учащиеся колледжей и лицеев смогут приобрести авиабилеты по внутренним направлениям со скидкой 50% от нормального тарифа экономического класса. Акция будет действовать с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.

При покупке льготного авиабилета необходимо предъявить помимо паспорта студенческий или ученический билет учебного заведения.

Отметим, что данная скидка предоставляется ежегодно на основании Указа Президента РУз №517 от 22.12.1992 года «О ежегодных зимних каникулах учащихся и студентов».
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