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→ Зоозащитники добились увольнения некомпетентного ветеринара районной клиники
20-12-2016, 19:05 3 2382 Рейтинг3 Напечатать

Зоозащитники добились увольнения некомпетентного ветеринара районной клиники

Зоозащитники добились увольнения некомпетентного ветеринара районной клиники

Ветеринарный врач Чиланзарской районной ветлечебницы, доводивший животных до истощения, а потом вскрывавший их трупы, уволен по жалобе зоозащитников.

Эта история началась в начале декабря, когда Валентина отдала своих котят на лечение в Чиланзарскую районную ветклинику. Ветеринар Екатерина, поставив диагноз ринотрахеит (острое вирусное респираторное заболевание кошек), назначила лечение и предложила оставить животных ей до полного выздоровления. Хозяйка котят сразу согласилась, оплатив при этом наперед все услуги врача.

Однако спустя несколько дней Валя забрала не здоровых питомцев, а трупы котят со вспоротыми животами. Зрелище не для слабонервных, девушка до сих пор плачет, когда вспоминает об этом. Екатерина холодно ответила, что они умерли. Валя потребовала вернуть третьего котенка, который все еще оставался у ветеринара. Врач обещала отдать котенка, уверяла, что с ним все хорошо и он почти поправился. Но в итоге еще один труп.

Нервы у Вали сдали, но она взяла себя в руки и отвезла тело котенка в ветклинику в Юнусабадском районе, где было проведено вскрытие. Ветеринары установили, что животное умерло от истощения. То есть котенка просто не кормили. Тогда Валя твердо решила жаловаться, правда, не знала, куда, и опубликовала пост обо всем случившемся в группе волонтеров ОСБЖ. Как оказалось, от рук ветеринара Кати пострадали не только ее котята. В комментариях нашлось еще несколько хозяев, чьи питомцы либо умерли, либо чудом выжили в этой ветклинике.

«Катя забирала на домашнюю передержку, как больных, так и здоровых животных, обещала обеспечить лечение и уход. Получив вперед за свои услуги деньги, она не смотрела за животными. По нашим предположениям, у нее одновременно может находиться множество кошек, они сидят в переносках без присмотра или одной кучей, голодные в собственных испражнениях, больные и здоровые вместе. Никто ни разу не видел условий ее передержки, отчет она не предоставляет, а отдает животное до окончания оплаты еле живого или уже мертвого», - рассказали корреспонденту NUZ.UZ зоозащитники.

Несколько волонтеров поддержали Валентину и отправились вместе с ней в Чиланзарскую районную ветлечебницу. Однако главный ветврач клиники неохотно выслушивал жалобы, сказал, что не в курсе, чем его подчиненная занимается в нерабочее время, каких животных и где она содержит, что с ними делает и как лечит. Сказал, что сама Катя сейчас на больничном и он не знает, когда увидит ее. Однако пообещал сообщить об инциденте в главное ветуправление города. Естественно, жаловаться на своих сотрудников заведующий клиникой не пошел, но позже позвонил Вале и сообщил, что ей вернут уплаченные за лечение животных деньги, а Катю на год лишат премии.

Но зоозащитники на этом не остановились. По их словам, слишком много странностей в поведении этого ветврача – истощенные животные, вскрытые трупы; да и лишение премии вряд ли остановит ее. Сформулировав два заявления – одно от Валентины как от хозяйки убитых животных, второе от лица зоозащитников, которые требовали разобраться в ситуации и принять меры – волонтеры отправились в городское управление ветеринарии. Руководство отреагировало на жалобу в считанные дни. В итоге Екатерина была уволена, а заведующий районной ветлечебницей получил строгий выговор.

Евгения Грандэ
фото: дежурный-айболит.рф
Комментарии

Kati
Прежде чем писать статьи, автору статьи нужно было встать с места и провести свое журналисткое расследование, а не тупо делать выводы из коментариев в фейсбуке. Пишу пост возмущения, потому что знаю этого врача. Она обсдуживает весь наш Чиланзарский район. Ветеринар Катя, очень грамотный и отзывчивый врач, спасшая очень много животных, порой берясь за самые тяжелые случаи вытаскивала питомцев с того света. В случает с зоозащитниками....., принеся больное животное с улицы, прекрасно знали что случай тяжелый,( хотя, октровенно говоря много чего не стыкуется в их словах.... сперва не отрицали что животное с улицы, потом стали говорить что это их домашние животные..... хотя если это домашние животные, то в доведении до такого состояния виноваты сами хозяева), но ветврач взялся за это, потому что она никогда не оставит больное животное и сделает все возможное. Что касается денег, то врач их вернула ей все до копейки. Почему всрытые трупы животных, потому что еще раз говорю, что животное уличное, и врач обязана была сделать вскрытие, дабы не допустить более серьезной инфекции и заражения в районном мастштабе. На вашем месте, я бы проверила их организацию, на правильность и целесобразность их сборов. Только в одном посте , я насчитала более 300 тыс сумов поступления денег путем переводов на их личные карты, плюс постепления в виде продуктов для животных. Уже бы давно на эти деньги отстроили бы приют сообтветсвующий всем мировым стандартам, и завели бы штатных смотрителей и ветеринаров. Данных пост можно считать как продуманная акция, для того что бы сыграть на сердоболии наших граждан,и для получения большей прибыли для своей деятельности. Показывая свою доброиу к животным, эти люди остаются бессердечным к людям, Вы только почитайте коментарии которые они пишут.... - Убить эту мразь, посадить ее на электрический стул, убыла бы сама своими руками. ..... Это пишут люди которые ни разу не видели ни врача, и ее работу. И Вы написав эту статью уподобляетесь этим людям. Вам нужен кричащий заголовок, а что стоит за этим Вам наплевать.

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Восточный Ветер
Для Кати: Лучшая защита--это нападение!....................
А не лучше ли подумать немного критически о себе, о своей Душе и об ответственности перед теми, чья жизнь целиком и полностью зависели от тебя? В конце-концов, мы все должны отвечать за свои поступки. И ужасно, когда люди, тратя свои силы и финансовые ресурсы, делая всё ради спасения братьев меньших, получают в ответ ещё и такие ужасные результаты от тех, кому доверили своих подопечных...

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Dasha
Ув. Катя. Просто сядьте и посчитайте во сколько сотен миллионов обойдется стройка приюта,покупка земли,оплата всем работникам и еженедельный закуп продуктов, а потом уже рассуждайте о сооружении приюта. Я такая же добрая к животным, и такая бессердечная бываю к людям как и остальные зоозащитники. Потому что подобранные нами животные - ЖЕРТВЫ ЛЮДЕЙ! Я лично видела фотографии вскрытых кошек и если по факту Ваша Катя должна была предоставить письменное заключение о смерти и не отдавать их к владелице домой, дабы не спровоцировать разноски вируса, во-вторых это гос учреждение и за деньги они могли бы их утилизировать! Не Вам сидеть и считать куда и сколько. ежедневно с этих денег стерилизуются и кастрируются животные, лечат сбитых и покалеченных!

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