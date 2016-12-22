Зоозащитники добились увольнения некомпетентного ветеринара районной клиники
Ветеринарный врач Чиланзарской районной ветлечебницы, доводивший животных до истощения, а потом вскрывавший их трупы, уволен по жалобе зоозащитников.
Эта история началась в начале декабря, когда Валентина отдала своих котят на лечение в Чиланзарскую районную ветклинику. Ветеринар Екатерина, поставив диагноз ринотрахеит (острое вирусное респираторное заболевание кошек), назначила лечение и предложила оставить животных ей до полного выздоровления. Хозяйка котят сразу согласилась, оплатив при этом наперед все услуги врача.
Однако спустя несколько дней Валя забрала не здоровых питомцев, а трупы котят со вспоротыми животами. Зрелище не для слабонервных, девушка до сих пор плачет, когда вспоминает об этом. Екатерина холодно ответила, что они умерли. Валя потребовала вернуть третьего котенка, который все еще оставался у ветеринара. Врач обещала отдать котенка, уверяла, что с ним все хорошо и он почти поправился. Но в итоге еще один труп.
Нервы у Вали сдали, но она взяла себя в руки и отвезла тело котенка в ветклинику в Юнусабадском районе, где было проведено вскрытие. Ветеринары установили, что животное умерло от истощения. То есть котенка просто не кормили. Тогда Валя твердо решила жаловаться, правда, не знала, куда, и опубликовала пост обо всем случившемся в группе волонтеров ОСБЖ. Как оказалось, от рук ветеринара Кати пострадали не только ее котята. В комментариях нашлось еще несколько хозяев, чьи питомцы либо умерли, либо чудом выжили в этой ветклинике.
«Катя забирала на домашнюю передержку, как больных, так и здоровых животных, обещала обеспечить лечение и уход. Получив вперед за свои услуги деньги, она не смотрела за животными. По нашим предположениям, у нее одновременно может находиться множество кошек, они сидят в переносках без присмотра или одной кучей, голодные в собственных испражнениях, больные и здоровые вместе. Никто ни разу не видел условий ее передержки, отчет она не предоставляет, а отдает животное до окончания оплаты еле живого или уже мертвого», - рассказали корреспонденту NUZ.UZ зоозащитники.
Несколько волонтеров поддержали Валентину и отправились вместе с ней в Чиланзарскую районную ветлечебницу. Однако главный ветврач клиники неохотно выслушивал жалобы, сказал, что не в курсе, чем его подчиненная занимается в нерабочее время, каких животных и где она содержит, что с ними делает и как лечит. Сказал, что сама Катя сейчас на больничном и он не знает, когда увидит ее. Однако пообещал сообщить об инциденте в главное ветуправление города. Естественно, жаловаться на своих сотрудников заведующий клиникой не пошел, но позже позвонил Вале и сообщил, что ей вернут уплаченные за лечение животных деньги, а Катю на год лишат премии.
Но зоозащитники на этом не остановились. По их словам, слишком много странностей в поведении этого ветврача – истощенные животные, вскрытые трупы; да и лишение премии вряд ли остановит ее. Сформулировав два заявления – одно от Валентины как от хозяйки убитых животных, второе от лица зоозащитников, которые требовали разобраться в ситуации и принять меры – волонтеры отправились в городское управление ветеринарии. Руководство отреагировало на жалобу в считанные дни. В итоге Екатерина была уволена, а заведующий районной ветлечебницей получил строгий выговор.
Евгения Грандэ
фото: дежурный-айболит.рф