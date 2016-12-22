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→ В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus
20-12-2016, 12:50 0 7962 Рейтинг1 Напечатать

В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

В понедельник около 22.00 в Яшнабадском районе Ташкента произошло серьезное ДТП - дорогая иномарка на огромной скорости врезалась в дорожное ограждение. От японской машины осталась груда металла. По предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля живы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера поздним вечером на полупустой дороге на массиве Ташсельмаш. Жители окрестных домов слышали громкий хлопок и визг покрышек по асфальту. Фотографии с места аварии тут же появились в соцсети. На снимках видно, что дорогой автомобиль превратился в груду металла. По словам очевидцев, в машине находилось два молодых человека. Оба отделались легкими царапинами.
В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

Как утверждают свидетели аварии, всему виной несоблюдение скоростного режима и погодные условия - дорога к вечеру уже подмерзла и стала немного скользкой.
В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus


В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus


фото: Facebook/ Водители Ташкента
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