День рождения Императора Японии отметили в Ташкенте
В своем выступлении на торжестве в присутствии почетных гостей - руководителей зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций, представителей правительства и министерств, творческой общественности и масс-медиа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Узбекистане Нобуаки Ито, в частности, сказал:
- 23 декабря сего года Его Величеству Императору Японии исполнится 83 года. Я рад, что сегодня мне представилась возможность отпраздновать этот день вместе с Вами и пожелать крепкого здоровья Его Величеству.
Одновременно с таким поздравлением я с чувством глубокой скорби воспринял весть о том, что 2 сентября нынешнего года ушёл из жизни Президент Республики Узбекистан г-н Ислам Абдуганиевич Каримов, который был великим лидером и придавал важное значение сотрудничеству с Японией.
4 декабря с большим успехом прошли президентские выборы, на которых г-н Шавкат Миромонович Мирзиёев избран новым Президентом. Как четко отмечается в поздравительном послании Премьер-министра, господина Синдзо Абэ, Правительство Японии вместе с Президентом Мирзиёевым настроено еще более укреплять дружеские и плодотворные отношения между Японией и Узбекистаном, - подчеркнул Нобуаки Ито.
На протяжении 25 лет, со дня обретения Узбекистаном независимости, Япония последовательно развивает дружественные узы и содействует углублению «стратегического партнёрства».
Официальный визит Премьер-министра Японии г-на Абэ в октябре прошлого года в Узбекистан стал стимулом для активизации взаимных посещений различными деятелями обеих стран.
В марте этого года в Узбекистан прибыла Парламентский заместитель Министра иностранных дел Японии г-жа Ямада, в июне - специальный помощник Премьер-министра Японии г-н Хасэгава.
В августе состоялся визит супруги Премьер-министра Японии г-жи Акиэ Абэ, одновременно с которой Узбекистан посетили Миссия по культурному взаимодействию с вашей страной и группа японских барабанщиков «ДРАМ ТАО».
3 сентября на похоронах первого Президента Каримова участвовал Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии г-н Такисава.
С узбекской стороны в мае этого года в Японию нанесли визиты Министр труда г-н Абдухакимов и Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли г-н Ганиев. В этом же месяце в городе Франкфурте состоялась встреча прежнего Первого заместителя Премьер-министра г-на Азимова с заместителем Премьер-министра Японии г-ном Асо.
4 декабря в качестве наблюдателей президентских выборов Узбекистан посетили депутат Палаты советников г-жа Накаяма, депутат Палаты представителей г-н Сасаки, а также другие лица. В рамках этого визита были проведены встречи с министром иностранных дел г-ном Камиловым и другими членами правительства Узбекистана.
Сотрудничество в сфере экономики динамично продвигается вперед и в нынешнем году. В энергетическом секторе было принято решение об участии японских компаний в проектах по модернизации Навоийской и Туракурганской тепловых электростанций.
В добавление к этому, была утверждена реализация модельного проекта по внедрению в Фергане современных когенерационных газотурбинных установок Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).
Ожидается, что такого рода проекты будут в значительной степени способствовать использованию природных ресурсов Узбекистана и сокращению негативных воздействий на окружающую среду.
Еще мне хотелось бы отметить, что будут продолжены реализация грантовых проектов, технического сотрудничества, а также направления волонтеров в широком спектре сфер, включая здравоохранение и медицину, образование, культуру, спорт, сельское хозяйство и др. Самостоятельно осуществляемые посольством программы безвозмездной помощи социальным проектам малого масштаба продолжаются в разных регионах. Основываясь на этих результатах, мы, вместе с ответственными лицами японской стороны, будем усердно сотрудничать в целях поддержки устойчивого экономического роста Узбекистана.
Помимо проектов «Официальной помощи развитию» последовательно продвигаются такие масштабные экономические проекты в сфере частного сектора, как производство автобусов и грузовиков в Самарканде, проект по поставке наземного цифрового вещательного оборудования, строительство в Навои комплекса по производству удобрений. Не будет преувеличением сказать, что визит Премьер-министра Абэ в Узбекистан стал исторической вехой для привлечения внимания японского бизнеса к Узбекистану, тем самым, положив начало осуществлению различных новых проектов. Посольство, в свою очередь, будет стараться вносить посильную лепту в дело дальнейшего продвижения подобных шагов.
Следует отметить, что активно организуется и прямое сотрудничество между министерствами двух стран. В этом году Министерство государственной земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, а также Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйств направили свои миссии в Ташкент и провели совместные совещания и семинары для государственного и частного секторов. Мы намерены поддерживать такие линии сотрудничества со специализированными министерствами-партнёрами узбекской стороны.
В нынешнем году в сфере культурного обмена были проведены различные мероприятия, к примеру, дни японского кино, выставка современного японского искусства, мастер-класс японских специалистов по каратэ и дзюдо, и прочее. Культурно-гуманитарный обмен между нашими странами представляет собой еще важнейший аспект обучения нового поколения, - отметил глава дипмисии Японии.
14 декабря г-н Мирзиёев официально вступил в должность Президента Республики Узбекистан. В качестве Посла Японии я бы хотел выразить свои глубочайшие поздравления. Япония, при Президенте Мирзиёеве, собирается неуклонно и неизменно укреплять незыблемое стратегическое партнёрство, заложенное первым Президентом Каримовым. И в то же время, я надеюсь на скорый визит Президента Мирзиёева в Японию.
В завершение своего выступления Посол Страны восходящего солнца выразил свои искренние пожелания здоровья Его Величеству Императору и Его Превосходительству Президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, дальнейшего развития дружеских отношений Японии и Узбекистана во благо народов наших стран.
Специально для сайта www.nuz.uz
Сергей Савчук-Курбанов,
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