→ В ЕС призвали Атамбаева провести честные президентские выборы

В ЕС призвали Атамбаева провести честные президентские выборыВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе встречу с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане. Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Могерини призвала Кыргызстан «твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и свобод».
Могерини, по сообщению представительства, подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении экономического роста. Она также отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы Кыргызстана, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года честных и прозрачных президентских выборов.