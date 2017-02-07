Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В ЕС призвали Атамбаева провести честные президентские выборы

В ЕС призвали Атамбаева провести честные президентские выборы

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела в Брюсселе встречу с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане. Касаясь вопросов прав человека и социального единства, Могерини призвала Кыргызстан «твердо продолжать политику, основанную на демократии, соблюдении прав человека и свобод».

Могерини, по сообщению представительства, подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении экономического роста. Она также отметила достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы Кыргызстана, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года честных и прозрачных президентских выборов.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В столице экспериментально разрешили поворот на красный свет

За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента

Актер Фархад Махмудов: «Звонка из Ташкента я ждал 28 лет!»

Дехканские базары будут по-прежнему работать без терминалов

Похожие статьи
LCN