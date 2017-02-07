→ В Казахстане неучтенных безработных обяжут делать взносы на медстрахование

В Казахстане неучтенных безработных обяжут делать взносы на медстрахованиеМинистр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил в Алматы, что незарегистрированные в качестве безработных граждане Казахстана будут обязаны вносить в фонд обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) пять процентов от минимальной заработной платы.
Министр Биртанов отметил, что с 1 января 2018 года взносы в фонд медицинского страхования будут делать и жители сельских районов, в основном занимающиеся хозяйством и не состоящие на учете в качестве безработных и что до этого власти будут проводить «разъяснительные работы».
Согласно планам по внедрению обязательного медстрахования, работающие граждане и работодатели после того, как будет запущена система, должны будут ежемесячно отчислять в фонд страхования определенный процент от заработной платы. Взносы в фонд за людей из так называемых социально незащищенных слоев, как предполагается, будет делать государство.