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Переговоры по Сирии в Астане перенесены на 16 февраля

Заседание в Астане в рамках процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 16 февраля, сообщает министерство иностранных дел Казахстана. Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по Сирии должен начаться 15 февраля. Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ сообщало ранее, что перенос предположительно связан с неприбытием делегации от сирийской оппозиции в запланированный ранее срок.

Сообщалось, что на эти переговоры в Астане официально приглашены представители сирийского правительства, вооруженной оппозиции, специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и американские наблюдатели. Среди обозначенных тем — соблюдение режима прекращения огня и меры по стабилизации обстановки в ряде районов Сирии. Посредниками этих переговоров выступают Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, и Турция, помогающая повстанцам.

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