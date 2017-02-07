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→ В Таджикистане иностранные инвесторы недовольны высоким налоговым бременем

В Таджикистане иностранные инвесторы недовольны высоким налоговым бременем

Десятки крупных и малых компаний в Таджикистане пожаловались высокопоставленному европейскому дипломату на постоянные проверки и большую налоговую нагрузку. Такая ситуация чревата тем, что многие предприниматели попросту свернут свою деятельность в стране. «К нам обратились примерно 35 европейских компаний и организаций. Они пожаловались на постоянные проверки финансовых инспекций и большие налоги, а многие предприниматели намерены покинуть таджикский рынок», - сказал Хидоят Бишчевич, глава представительства Европейского Союза в Таджикистане.

Компании Tcell, «Акссесбанк», гостиницы «Серена» и «Шератон», которые несколько лет назад открылись в торжественной обстановке с участием президента страны, сегодня находятся среди тех, кто столкнулся, по их словам, с ежедневными проверками.
Жалобы на нескончаемые проверки и большие налоги в Таджикистане слышны не первый год, однако впервые высокопоставленный европейский дипломат обозначил эту проблему в прессе. Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сказал, что представители крупных российских компаний в Таджикистане – «Мегафон», «Билайн» и «Газпромнефть» во время встреч с ним сетуют на высокую налоговую нагрузку, которая затрудняет их деятельность в стране.
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