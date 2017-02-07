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На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере три человека, в том числе двое полицейских, стали жертвами взрыва смертника на северо-западе Пакистана. Еще четверо получили ранения в результате этой атаки, целью которой было здание администрации в населенном племенами регионе страны. Местные власти сообщили, что два террориста-смертника пытались проникнуть в здание местной администрации в Галани Техсиле в племенном районе Мохманд 15 февраля. Их остановили у главного входа, в этот момент один из атакующих взорвал себя, другой был убит в перестрелке с силами безопасности.

Пока никто не заявил об ответственности за нападение. Ранее на этой неделе в результате взрыва смертника в Лахоре на востоке Пакистана погибли 13 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джамаат-уль-Ахрар», отколовшаяся от пакистанского подразделения движения «Талибан». Эта группировка базируется в районе Мохманд, одном из неспокойных регионов вдоль границы с Афганистаном, которые уже давно служат пристанищем местных и иностранных боевиков, связанных с «Аль-Каидой».
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