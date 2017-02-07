→ США, Япония и Южная Корея требуют экстренно созвать СБ ООН

США, Япония и Южная Корея требуют экстренно созвать СБ ООНСША, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН в связи с очередным испытанием баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника в Организации Объединенных Наций.
«США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля», — говорится в сообщении.
По данным Reuters, заседание СБ ООН может состояться в понедельник.