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США, Япония и Южная Корея требуют экстренно созвать СБ ООН

США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН в связи с очередным испытанием баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника в Организации Объединенных Наций.

«США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля», — говорится в сообщении.
По данным Reuters, заседание СБ ООН может состояться в понедельник.
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