→ В Калифорнии объявили эвакуацию из-за разрушения плотины

В Калифорнии объявили эвакуацию из-за разрушения плотиныНемедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии. В зону эвакуации попали населенные пункты с населением по меньшей мере 90 тысяч человек. Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в городе Оровилл живут около 16 тысяч человек, которые должны направится в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города.
Офис шерифа округа Батте также в Twitter очертил район эвакуации. Помимо Оровилла, в списке фигурируют населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли (6 тысяч жителей), Биггс (1,7 тысячи), Юба-Сити (65 тысяч), Лома Рика (2 тысячи).