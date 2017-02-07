Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Генконсул Узбекистана в Новосибирске встретился с губернатором области

Генконсул Узбекистана в Новосибирске встретился с губернатором области

В.Городецкий, губернатор Новосибирской области обсудил развитие международных связей с руководителями дипломатических, торговых и культурно-информационных представительств иностранных государств аккредитованных в Новосибирске.
Руководители иностранных представительств подтвердили конструктивный характер взаимодействия с Правительством Новосибирской области, а также выразили уверенность в дальнейшем развитии связей в торговле, промышленности и инвестиционной сфере, науке и культуре, а также в сфере туризма.

Во встрече принял участие Генеральный консул Республики Узбекистан в г. Новосибирске Раушанбек Матчанов.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Министр здравоохранения: «Хотите дать суюнчи – отдайте деньги нуждающимся»

Похожие статьи
LCN