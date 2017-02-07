→ Генконсул Узбекистана в Новосибирске встретился с губернатором области

Генконсул Узбекистана в Новосибирске встретился с губернатором областиВ.Городецкий, губернатор Новосибирской области обсудил развитие международных связей с руководителями дипломатических, торговых и культурно-информационных представительств иностранных государств аккредитованных в Новосибирске.
Руководители иностранных представительств подтвердили конструктивный характер взаимодействия с Правительством Новосибирской области, а также выразили уверенность в дальнейшем развитии связей в торговле, промышленности и инвестиционной сфере, науке и культуре, а также в сфере туризма.
Во встрече принял участие Генеральный консул Республики Узбекистан в г. Новосибирске Раушанбек Матчанов.