Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В Москве говорят о "несогласованности" при ударе по войскам Турции

В Москве говорят о "несогласованности" при ударе по войскам Турции

В министерстве обороны России не исключают, что одной из причин российского авиаудара по турецким военным стала несогласованность действий в войсках Турции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По информации газеты, координаты нанесения авиаударов были выбраны путем космической и агентурной разведки, их заранее согласовали генштабы обеих стран. Одной из причин происшествия могло стать перемещение турецких сухопутных войск в определенный для нанесения авиаудара квадрат, предполагают собеседники издания.

Накануне в Сирии в результате российского авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 были ранены. Это произошло в городе Эль-Баб; один из российских снарядов попал в дом, где находились турецкие солдаты. Генштаб ВС России подтвердил, что российский бомбардировщик, выполняя боевую задачу в районе города Эль-Баб, случайно нанес удар по объекту, где находились турецкие военнослужащие.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в этой связи.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Министр здравоохранения: «Хотите дать суюнчи – отдайте деньги нуждающимся»

Похожие статьи
LCN