→ В Кыргызстане снимут социальные ролики для повышения культуры в обществе

В Кыргызстане снимут социальные ролики для повышения культуры в обществеВ Кыргызстане снимут социальные ролики, призванные повысить культуру в обществе. Детали этого вопроса обсудили в Департаменте кинематографии.
Министр культуры, информации и туризма Тугельбай Казаков сказал, что такие ролики, снятые в разных странах мира, оказывают благотворное влияние на детей, на общественность в целом. Он выразил надежду, что отечественные режиссеры поддержат идею создания подобных роликов.
По итогам обсуждения решено объявить конкурс на создание социальных роликов.