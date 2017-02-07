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В Кыргызстане снимут социальные ролики для повышения культуры в обществе

В Кыргызстане снимут социальные ролики, призванные повысить культуру в обществе. Детали этого вопроса обсудили в Департаменте кинематографии.
Министр культуры, информации и туризма Тугельбай Казаков сказал, что такие ролики, снятые в разных странах мира, оказывают благотворное влияние на детей, на общественность в целом. Он выразил надежду, что отечественные режиссеры поддержат идею создания подобных роликов.

По итогам обсуждения решено объявить конкурс на создание социальных роликов.
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