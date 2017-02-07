→ GM может вернуться в Россию через Узбекистан

GM может вернуться в Россию через УзбекистанКак стало известно российским средствам массовой информации, сейчас компания "GM-Узбекистан" проводит переговоры с одним из черкесских заводов Derways о том, чтобы была организована сборка автомобилей на их мощностях. Сообщается, что новые машины будут перелицированными автомобилями бренда Chevrolet, который значительно уменьшил свое присутствие на российском рынке примерно два года назад. Тогда подобное решение многие сочли связанным с политикой, как очередные санкционные действия в отношении России со стороны Соединенных Штатов.
Возвращение же GM таким образом на российский рынок через узбекский бренд позволило бы и сохранить практически нейтральный статус американцев, и закрепиться им в России с продукцией, которая ранее была очень популярна в нашей стране.