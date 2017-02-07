→ BND не нашла доказательств дезинформационной кампании Путина

BND не нашла доказательств дезинформационной кампании ПутинаСпецслужбы Германии не обнаружили "однозначных доказательств того, что российские власти организовали кампанию дезинформации против правительства ФРГ, но при этом они не дают отбоя". Таковы, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, результаты совместного расследования Федеральной разведслужбы Германии (BND) и Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), которое велось почти год.
"Мы не нашли никаких дымящихся стволов", - говорят в правительственных кругах Германии о попытке найти сокрушительные доказательства политического вмешательства со стороны России. Немецкие власти, как отмечает издание, "очень хотели бы предоставить такие доказательства для того, чтобы предостеречь Россию от действий подобного рода". "Мы с радостью показали бы желтую карточку", - сказал один немецкий политолог. Но ввиду "отсутствия доказательств публикация 50-страничного отчета представляется нецелесообразной и может еще сильнее осложнить и без того натянутые отношения с Россией".