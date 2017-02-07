→ 20 человек погибли при взрыве около Верховного суда Афганистана

20 человек погибли при взрыве около Верховного суда АфганистанаНа менее 20 человек погибли, еще 48 были ранены в результате взрыва около здания Верховного суда Афганистана в Кабуле. По данным властей, среди жертв есть женщины и дети. Полиция сообщает, что 7 февраля смертник привел в действие взрывное устройство на парковке, когда сотрудники суда садились в автобус после работы.
Пока никто не взял на себя ответственности за нападение, но движение Талибан еще в 2013 году осуществило такую же атаку на задние суда, в результате которой было убито 13 мирных жителей.