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Трамп разочарован своим пресс-секретарем

Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома. Сам Трамп регулярно ведет информационную войну с этим телеканалом, называя его "фальшивыми новостями". Редакция в ответ не стесняется критиковать президента.
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