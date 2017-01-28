→ Трамп поддержал НАТО, но призвал членов союза платить, как договаривались

Трамп поддержал НАТО, но призвал членов союза платить, как договаривалисьПрезидент США Дональд Трамп высказался в поддержку НАТО, подчеркнув, что остальные страны-участницы должны больше участвовать в деятельности Североатлантического союза и платить 2% от ВВП как записано в уставе НАТО.
Выступая на военно-воздушной базе во Флориде, Трамп пообещал усилить борьбу с радикальным исламизмом, отметив, что террористическая угроза во всем мире значительно возросла.
Говоря об указе, ограничивающем иммиграцию из стран, где преобладает ислам, Трамп заявил, что готов впустить в Соединенные Штаты только тех людей, кто разделяет американские ценности.