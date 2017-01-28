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→ Трамп поддержал НАТО, но призвал членов союза платить, как договаривались

Трамп поддержал НАТО, но призвал членов союза платить, как договаривались

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку НАТО, подчеркнув, что остальные страны-участницы должны больше участвовать в деятельности Североатлантического союза и платить 2% от ВВП как записано в уставе НАТО.

Выступая на военно-воздушной базе во Флориде, Трамп пообещал усилить борьбу с радикальным исламизмом, отметив, что террористическая угроза во всем мире значительно возросла.

Говоря об указе, ограничивающем иммиграцию из стран, где преобладает ислам, Трамп заявил, что готов впустить в Соединенные Штаты только тех людей, кто разделяет американские ценности.
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