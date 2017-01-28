→ В Таджикистане предлагают перенести начало учебного года на 1 августа

В Таджикистане предлагают перенести начало учебного года на 1 августаПредложение перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 августа внесено Институтом развития образования Министерства образования и науки Таджикистана. Об этом сообщил директор института Шарифмурод Исрофилниё. По его словам, вопрос о переносе начала учебного года был изучен по рекомендации Министерства образования и науки Таджикистана. Специалисты пришли к выводу, что самое оптимальное время для начала учебного года - 1 августа. В случае переноса начала учебного года на это время ребенок будет учиться более продуктивно.
Перенос даты начала учебного года позволяет выпускникам и лучше подготовиться к вступительным экзаменам в вузы, считает Шарифмурод Исрофилниё. Специалисты института учли и то обстоятельство, что, обычно, учащиеся сельских школ в июне и июле помогают родителям в поле и не могут своевременно готовиться к экзаменам. Перенос начала учебного года касается только общеобразовательных школ Таджикистана, подчеркнул чиновник.