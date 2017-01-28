→ Россия, Турция и Иран начали второй раунд переговоров по Сирии в Астане

Россия, Турция и Иран начали второй раунд переговоров по Сирии в АстанеМинистерство иностранных дел Казахстана сообщает, что Россия, Турция и Иран начали встречу по обсуждению механизма обеспечения режима прекращения огня в Сирии, который был достигнут при их посредничестве. По сообщению МИД Казахстана, заседания в Астане проходят с участием представителей Организации Объединенных Наций, а также Иордании. Эта встреча является вторым раундом переговоров в Астане по войне в Сирии.
Проходивший 23–24 января первый раунд этих переговоров не принес продвижения в политическом урегулировании шестилетней гражданской войны, однако стороны договорились создать механизм, так называемую совместную оперативную группу, для осуществления наблюдения за хрупким режимом прекращения огня в Сирии. В эту группу включены эксперты из трех стран, выступающих ее спонсорами.
Москва и Тегеран поддерживают в этой гражданской войне правительство президента Сирии Башара Асада, тогда как Анкара поддерживает часть оппозиционных сил.