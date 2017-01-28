МВД Украины рассекретило данные о потерях за время «АТО»Больше 10 тысяч граждан Украины погибли на востоке страны за время проведения так называемой «антитеррористической операции». Об этом в эфире национального телеканала «112 Украина» рассказал советник министра МВД Зоран Шкиряк.
По его словам, украинская сторона подвела итоги операции на Донбассе. Как выяснилось, во время вооруженного конфликта гибли не только украинские военные, но и мирные граждане. И всего их набралось порядка 10 тысяч человек.