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Переговорщики в Минске условились отвести войска в Донбассе к 5 февраля

Участники переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе сегодня в Минске договорились к 5 февраля отвести в места хранения вооружения и военную технику. Об этом по итогам встречи заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик, сообщает ТАСС.

"В районе, ограниченном аэропортом (Донецка), Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения трехсторонняя Контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ДНР и ЛНР) призывает... к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия Минских соглашений за соответствующие линии в места хранения", - заявил он.

Кроме того М.Сайдик потребовал от сторон обеспечить полный доступ в зону конфликта в Донбассе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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