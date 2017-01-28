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ООН отложила новый раунд переговоров по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии отложил следующий раунд мирных переговоров в Женеве почти на две недели. Как заявил Стаффан де Мистура, это даст сирийскому правительству больше времени на обдумывание уступок, а оппозиции – на объединение делегации.

По словам спецпосланника, он намерен разослать приглашения 8 февраля и организовать переговоры 20 февраля. Де Мистура добавил, что если к тому времени делегация оппозиции не будет до конца определена, он сформирует ее сам. Последние консультации в Женеве проходили в апреле 2016 года. За ними должен был последовать раунд в мае, который постоянно откладывается.
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