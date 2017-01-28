→ Кыргызстанцы собрали для пострадавших при авиакатастрофе более 700 тысяч долларов

Кыргызстанцы собрали для пострадавших при авиакатастрофе более 700 тысяч долларовПо состоянию на 1 февраля на специальный счет МЧС поступило 48 миллионов 674 тысячи 420 сомов (более 700 тысяч долларов). Счет открыт, денежные средства продолжают поступать, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, прием помощи будет осуществляться до 1 февраля, с 11 февраля она будет распределена среди пострадавших и семей погибших.
31 января глава МЧС Кубатбек Боронов во время встречи с жителями села Дачи-СУ сказал, что специальный счет остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим. Он напомнил, что со всех регионов страны продолжает поступать и гуманитарная помощь. Оставшиеся без жилья граждане временно размещены в гостинице.
Турецкая авиакомпания ACT Airlines, владелец судна, намерена возместить материальный ущерб, оказать содействие в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также взять на себя ответственность по их дальнейшему обучению и другие расходы.