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Дипломаты США протестуют против запрета на въезд

Государственный департамент США подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира выразили протест против временного запрета, введенного президентом Дональдом Трампом на въезд в США беженцев, а также гостей из семи мусульманских стран.

Сообщается, что 31 января по специальным каналам, которые чиновники могут использовать для выражения инакомыслия, был передан меморандум, выражающий несогласие с официальной политикой. Через день после того, как Трамп уволил и.о. генерального прокурора из-за отказа защищать его решения в суде, представитель Белого дома Шон Спайсер предупредил карьерных дипломатов, что "речь идет о безопасности Америки", и они должны либо "исполнять программу или покинуть ведомство".

Дипломаты пожаловались, что новый исполнительный указ приведет к ухудшению отношений с мусульманскими странами, послужит разжиганию антиамериканских настроений, и повредит тем, кто имеет законные основания посетить США.
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