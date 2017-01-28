→ Дипломаты США протестуют против запрета на въезд

Дипломаты США протестуют против запрета на въездГосударственный департамент США подтвердил, что около 900 американских дипломатов со всего мира выразили протест против временного запрета, введенного президентом Дональдом Трампом на въезд в США беженцев, а также гостей из семи мусульманских стран.
Сообщается, что 31 января по специальным каналам, которые чиновники могут использовать для выражения инакомыслия, был передан меморандум, выражающий несогласие с официальной политикой. Через день после того, как Трамп уволил и.о. генерального прокурора из-за отказа защищать его решения в суде, представитель Белого дома Шон Спайсер предупредил карьерных дипломатов, что "речь идет о безопасности Америки", и они должны либо "исполнять программу или покинуть ведомство".
Дипломаты пожаловались, что новый исполнительный указ приведет к ухудшению отношений с мусульманскими странами, послужит разжиганию антиамериканских настроений, и повредит тем, кто имеет законные основания посетить США.