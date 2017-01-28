→ В Пакистане арестован главный подозреваемый теракта в Мумбае

В Пакистане арестован главный подозреваемый теракта в МумбаеВласти Пакистана заявили, что взят под домашний арест главный подозреваемый террористического нападения 2008 года в Мумбаи, в результате которой погибло 166 человек. Решение об аресте Хафиза Саида было принято 30 января, после многолетнего давления со стороны Соединенных Штатов и Индии и может ослабить рост напряженности в отношениях с Нью-Дели, который выражал негодование относительно того, что Саид продолжал оставаться на свободе.
"Это распоряжение пришло из Вашингтона," - сообщил журналистам Хафиз Саид, священнослужитель в Лахоре, пообещав бороться против обвинения в суде.
Соединенные Штаты объявили награду в размере 10 миллионов долларов за голову Саида, лидера популярной мусульманской благотворительной организации «Джамаат-уд-Дава», которую Вашингтон считает прикрытием воинствующей группы «Лашкар-и-Тайба».