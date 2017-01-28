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→ Трамп уволил и.о. главы Минюста, отказавшуюся защищать его указ

Трамп уволил и.о. главы Минюста, отказавшуюся защищать его указ

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора страны Салли Йейтс, которая распорядилась, чтобы Минюст не защищал его иммиграционный указ в суде. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

— И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединённых Штатов, — говорится в распространённом заявлении.

Салли Йейтс, назначенная на должность ещё администрацией Обамы, заявила, что не уверена в том, что иммиграционный указ Трампа основывается на принципах законности, а потому не намерена защищать его в суде.
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