→ В Таджикистане возросло число жертв схода снежных лавин

В Таджикистане возросло число жертв схода снежных лавинЧисло жертв схода снежной лавины на трассе-Душанбе-Худжанд возросло до 5 человек. Власти говорят, что под толстым слоем горной лавины, возможно, еще находятся люди.
Умеда Юсупова, пресс-секретарь Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана сообщила, что спасатели этого ведомства извлекли тела 4 человек.«Еще одно тело было обнаружено в легковой автомашине, которая оказалась под снежной лавиной. Спасательные работы на месте схода снежных лавин продолжаются и, возможно, будут обнаружены новые жертвы природного бедствия», - добавила она.
В результате схода 40 снежных лавин и сильного снегопада дорога на участке от 51 до 71 км автотрассы Душанбе-Худжанд была закрыта, более 100 автомашин оказались в снежном плену.