Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Маккейна и Грэма хотят развязать Третью мировую войну

Маккейна и Грэма хотят развязать Третью мировую войну

Американский президент Дональд Трамп считает, что члены сената конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм предпринимают постоянные попытки развязать новую мировую войну. Сенаторы должны сосредоточить свои усилия на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну. Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на совместное заявление Маккейна и Грэма с критикой его иммиграционного указа.

Президент отверг заявление его однопартийцев о том, что новый указ об ужесточении иммиграционного контроля способствует обострению террористической угрозы, а не укреплению безопасности США. "Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно - к сожалению, они слабы в вопросах иммиграции. Оба", - написал Трамп в еще одном твите.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Похожие статьи
LCN