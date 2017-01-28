→ Маккейна и Грэма хотят развязать Третью мировую войну

Маккейна и Грэма хотят развязать Третью мировую войнуАмериканский президент Дональд Трамп считает, что члены сената конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм предпринимают постоянные попытки развязать новую мировую войну. Сенаторы должны сосредоточить свои усилия на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну. Об этом Трамп написал в своем Twitter в ответ на совместное заявление Маккейна и Грэма с критикой его иммиграционного указа.
Президент отверг заявление его однопартийцев о том, что новый указ об ужесточении иммиграционного контроля способствует обострению террористической угрозы, а не укреплению безопасности США. "Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно - к сожалению, они слабы в вопросах иммиграции. Оба", - написал Трамп в еще одном твите.