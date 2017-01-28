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"Мисс Вселенная"стала 24-летняя француженка

"Мисс Вселенная"стала 24-летняя француженка
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала 24-летняя француженка, обладательница титула "Мисс Франция" Ирис Миттенар, сообщает агентство Reuters. 65-й конкурс красоты "Мисс Вселенная" уже в третий раз проходил в столице Филиппин Маниле. За звание самой красивой девушки состязались 86 представительниц разных стран.

В итоге второе место заняла "Мисс Гаити" Ракель Пелисье, третьей жюри признало "Мисс Колумбия" Андреа Товар. Ранее сообщалось, что с участницами конкурса "Мисс Вселенная" встретился президент Филиппин Родриго Дутерте, которого ранее неоднократно критиковали за оскорбительные высказывания в адрес женщин.

В 1974 году Филиппины стали первой страной Азии, где прошел конкурс "Мисс Вселенная". Самые красивые девушки планеты также съехались в Манилу в 1994 году. В 2015 году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах.
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