"Мисс Вселенная"стала 24-летняя француженка
В итоге второе место заняла "Мисс Гаити" Ракель Пелисье, третьей жюри признало "Мисс Колумбия" Андреа Товар. Ранее сообщалось, что с участницами конкурса "Мисс Вселенная" встретился президент Филиппин Родриго Дутерте, которого ранее неоднократно критиковали за оскорбительные высказывания в адрес женщин.
В 1974 году Филиппины стали первой страной Азии, где прошел конкурс "Мисс Вселенная". Самые красивые девушки планеты также съехались в Манилу в 1994 году. В 2015 году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах.