→ Трамп запретил представителям администрации лоббизм в интересах иностранных правительств

Трамп запретил представителям администрации лоббизм в интересах иностранных правительствПрезидент США Дональд Трамп запретил представителям администрации лоббизм иностранных правительств. Об этом сообщает Associated Press.
Также отмечается, что чиновникам администрации США запрещён лоббизм на пять лет после отставки.
По словам Трампа, люди, которые хотят помочь ему «вернуть Америке было величие», должны сосредоточиться на работе для помощи американским гражданам, а не на стремлении извлечь выгоду из своего положения.