Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Трамп запретил представителям администрации лоббизм в интересах иностранных правительств

Трамп запретил представителям администрации лоббизм в интересах иностранных правительств

Президент США Дональд Трамп запретил представителям администрации лоббизм иностранных правительств. Об этом сообщает Associated Press.

Также отмечается, что чиновникам администрации США запрещён лоббизм на пять лет после отставки.
По словам Трампа, люди, которые хотят помочь ему «вернуть Америке было величие», должны сосредоточиться на работе для помощи американским гражданам, а не на стремлении извлечь выгоду из своего положения.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Похожие статьи
LCN