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Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в Германии

Около 40 турецких военных, проходящих службу на базах NATO в Германии, попросили германские власти предоставить им убежище. Они не хотят возвращаться в Турцию, опасаясь, что там их отдадут под суд по обвинению в причастности к мятежу 15-16 июля 2016 года.

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на германские СМИ, что многие из этих турецких военных - старшие офицеры. МВД Германии подтвердило, что военнослужащие подали просьбы о предоставлении убежища. Власти намерены рассматривать каждую просьбу в отдельности.
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