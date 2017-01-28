→ Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в Германии

Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в ГерманииОколо 40 турецких военных, проходящих службу на базах NATO в Германии, попросили германские власти предоставить им убежище. Они не хотят возвращаться в Турцию, опасаясь, что там их отдадут под суд по обвинению в причастности к мятежу 15-16 июля 2016 года.
Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на германские СМИ, что многие из этих турецких военных - старшие офицеры. МВД Германии подтвердило, что военнослужащие подали просьбы о предоставлении убежища. Власти намерены рассматривать каждую просьбу в отдельности.