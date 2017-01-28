→ Как за 30 дней подготовить план уничтожения ДАИШ

Как за 30 дней подготовить план уничтожения ДАИШПрезидент США Дональд Трамп в самое ближайшее время подпишет указ, который обяжет начальников штабов американских вооруженных сил в течение 30 дней подготовить новый план разгрома террористической группировки ДАИШ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Источник также отметил, что идея обещанных Трампом зон безопасности в Сирии еще будет дорабатываться и будет реализована, как только для этого появятся соответствующие условия. При этом он подчеркнул, что данная инициатива является важной частью ближневосточной стратегии нового главы государства. Источник также добавил, что принятый лишь накануне указ Трампа был реализован с "невероятной скоростью", но именно так, как и задумывалось.