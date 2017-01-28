→ Антикоррупционное ведомство проверяет деятельность мэрии Душанбе

Антикоррупционное ведомство проверяет деятельность мэрии ДушанбеАгентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией при президенте Таджикистана начало расследование жалоб по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе. Речь идет о периоде реализации генплана Душанбе, проводимого последние годы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель руководителя агентства Ильёс Идрисзода и добавил, что основой для расследования послужили жалобы жителей столицы.
По словам замглавы агентства, проверяются факты использования бюджетных денег при реализации проекта “Доступное жилье” и в ряде учреждений душанбинской мэрии. С просьбой о расследовании фактов коррупции в мэрии в Агентство обратился и нынешний главы администрации Душанбе Рустами Эмомали, сообщил Ильяс Идрисзода. Старший сын президента Таджикистана Рустами Эмомали, бывший глава антикоррупционного ведомства Таджикистана, заменил на посту мэра города Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева две недели назад. Махмадсаид Убайдуллоев руководил администрацией города последние 20 лет. Реакция самого экс-мэра пока неизвестна.