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Атамбаев подписал новую Конституцию Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня подписал новую Конституцию страны. Во время подписания глава государства сказал, что большая часть граждан поддержала поправки в Основной закон.
На церемонии подписания присутствовали спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, а также лидеры парламентских фракций, депутаты и члены правительства.

Референдум по внесению изменений в основной закон страны состоялся 11 декабря 2016 года. В нем приняли участие 42 процента избирателей, 80 процентов участников поддержали предлагаемые поправки, 16 процентов высказались против. Изменения направлены на расширение полномочий премьер-министра. Поправки наделяют президента правом представлять своих кандидатов в Конституционный суд страны и отстранять судей от должности, если это решение поддержат две трети парламента.
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