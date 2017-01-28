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Завершились XXV Международные Рождественские образовательные чтения

27 января 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась церемония закрытия XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Тема состоявшихся Чтений ― «1917-2017: уроки столетия».

В рамках международного этапа Чтений в Москве приняли участие свыше 18 000 участников из всех регионов России, представители Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Греции, Латвии, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Канады, Франции.
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