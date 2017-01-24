→ Высшее руководство Госдепа США ушло в отставку в полном составе

Высшее руководство Госдепа США ушло в отставку в полном составеВсе высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты. Об этом стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, не согласных с планами новой администрации США в отношении внешней политики страны, сообщает Washington Post.
В частности, свои должности покинули замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий.