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Высшее руководство Госдепа США ушло в отставку в полном составе

Все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты. Об этом стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников Госдепа, не согласных с планами новой администрации США в отношении внешней политики страны, сообщает Washington Post.

В частности, свои должности покинули замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий.


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