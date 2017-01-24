→ В Петербурге поздравили блокадников, живущих за рубежом

В Петербурге поздравили блокадников, живущих за рубежомТоржественный прием, приуроченный к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялся в гостинице "Москва". Почетные гости приема - жители и защитники блокадного Ленинграда, живущие сейчас за пределами России. Ветераны из Армении, Узбекистана, США, Финляндии и других стран прибыли в Северную столицу в среду, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению от фашистской блокады.
Блокадников из ближнего и дальнего зарубежья приглашают в Петербург накануне двух великих праздников - Дня освобождения от фашистской блокады и Дня Победы на протяжении 10 лет.