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В Петербурге поздравили блокадников, живущих за рубежом

Торжественный прием, приуроченный к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялся в гостинице "Москва". Почетные гости приема - жители и защитники блокадного Ленинграда, живущие сейчас за пределами России. Ветераны из Армении, Узбекистана, США, Финляндии и других стран прибыли в Северную столицу в среду, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению от фашистской блокады.

Блокадников из ближнего и дальнего зарубежья приглашают в Петербург накануне двух великих праздников - Дня освобождения от фашистской блокады и Дня Победы на протяжении 10 лет.
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